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Сплетница
Сплетница
Сердечная рана
Сердечная рана
Голяк
Голяк
Киберсталкер
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Основание: Осман
Основание: Осман
Мир Дикого Запада
Мир Дикого Запада
Побег
Побег
Острые козырьки
Острые козырьки
В ожидании солнца
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Постучись в мою дверь
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Зарубежные сериалы смотреть онлайн на NewSerial.TV

Не так давно сериалы вошли в нашу жизнь и для многих полностью заменили привычное кино, на просмотр которого не всегда удается найти пару-тройку свободных часов. Короткий эпизод занимает гораздо меньше времени, и его вы можете посмотреть пока находитесь в дороге, готовите еду или занимаетесь домашними делами. Да и большинство современных сериалов по своей зрелищности, затраченному бюджету и сюжетным интригам ничуть не уступают полнометражным фильмам. Они буквально с первых минут могут захватить внимание и держать в напряжении до последней серии. Поэтому многие зрители готовы годами ждать новых сезонов любимых картин, чтобы вновь увидеть знакомые лица героев и с головой погрузится в происходящее на экране.

Наш портал даёт возможность всем посетителям смотреть зарубежные сериалы онлайн без каких-либо ограничений. Мы предоставляем полностью бесплатный доступ к базе NewSerial, в которой находится более 7500 многосерийных фильмов зарубежного кинематографа в HD 720p и 1080p качестве. Высокое разрешение и профессиональный перевод позволят вам в полной мере насладиться просмотром, отлично провести время и получить массу положительных эмоций.

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  • последние вышедшие новинки от Netflix, BBC, HBO, Disney, Fox, Hulu и прочих сервисов наш сайт предлагает раньше, чем другие онлайн-кинотеатры;
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Зачастую посетители могут столкнуться с проблемой поиска нужного сериала. Если вы не знаете, что посмотреть, при выборе опирайтесь на следующие критерии:

  • Жанр. Наверняка каким-то жанрам вы отдаёте большее предпочтение.
  • Перевод. Он должен быть качественным, иначе удовольствия от просмотра вы не получите.
  • Канал. Телеканалы HBO, AMC, Showtime вряд ли выпустят некачественный продукт.
  • Подборка. Ищите сериалы по тематике!
  • Рейтинг. На него нужно ориентироваться обязательно. Но помните, что рейтинг — выбор большинства. У вас может быть иной вкус.
  • Отзывы зрителей. Как и в предыдущем случае учитывайте, что это мнение других. Но ознакомиться с ним рекомендуется.
  • Описание. По нему вы поймете, о чем сериал, сможет ли он вас заинтересовать.

У нас смотреть сериалы онлайн можно бесплатно и без регистрации. Но для зарегистрированного пользователя откроется ряд дополнительных возможностей. Вы сможете убрать практически всю рекламу на сайте, добавлять сериалы в «Избранное», создавать собственные коллекции и моментально оставлять комментарии без предварительной модерации. Зарегистрируйтесь прямо сейчас и воспользуйтесь всем доступным функционалом сервиса!

Новые сериалы
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Одни из нас
  • 2023
  • боевик, драма, ужасы, фантастика
Антология русского хоррора: Красный состав
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Антология русского хоррора: Красный состав
  • 2023
  • мультфильм, ужасы
Отчаянные домохозяйки
8 сезон 23 серия
Отчаянные домохозяйки
  • 2004
  • детектив, драма, комедия, мелодрама
Голяк
4 сезон 8 серия
Голяк
  • 2019
  • комедия, криминал
Постучись в мою дверь
2 сезон 40 серия
Постучись в мою дверь
  • 2020
  • комедия, мелодрама
Сверхъестественное
15 сезон 21 серия
Сверхъестественное
  • 2006
  • детектив, драма, триллер, ужасы, фэнтези
Агентство «Локвуд и компания»
1 сезон 8 серия
Агентство «Локвуд и компания»
  • 2023
  • боевик, детектив, драма, приключения, триллер, ужасы
Ведьмак: Происхождение
1 сезон 4 серия
Ведьмак: Происхождение
  • 2022
  • боевик, детектив, драма, приключения, фэнтези
Уэнсдэй
1 сезон 8 серия
Уэнсдэй
  • 2022
  • детектив, комедия, криминал, семейный, фэнтези
Очень странные дела
4 сезон 9 серия
Очень странные дела
  • 2016
  • детектив, драма, триллер, ужасы, фантастика, фэнтези
Острые козырьки
6 сезон 6 серия
Острые козырьки
  • 2013
  • драма, криминал
Бесстыжие
11 сезон 12 серия
Бесстыжие
  • 2011
  • драма, комедия
Во все тяжкие
5 сезон 16 серия
Во все тяжкие
  • 2008
  • драма, криминал, триллер
Мандалорец
3 сезон 2 серия
Мандалорец
  • 2019
  • боевик, приключения, фантастика, фэнтези
Винчестеры
1 сезон 13 серия
Винчестеры
  • 2022
  • боевик, драма, приключения, триллер
Воин
2 сезон 10 серия
Воин
  • 2019
  • боевик, драма, история, криминал
Посредник
3 сезон 9 серия
Посредник
  • 2019
  • боевик, драма, комедия, криминал, триллер
Незнакомец
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Незнакомец
  • 2020
  • криминал, триллер
Учитель
1 сезон 9 серия
Учитель
  • 2020
  • драма, криминал, триллер
Сшиватель
1 сезон 6 серия
Сшиватель
  • 2021
  • детектив, криминал, триллер